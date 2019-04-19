أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، تخصيصها مركزًا صحفيًا وغرفة عمليات، يبدأ العمل بهما صباح غدٍ السبت؛ لمتابعة تغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقالت الهيئة، في بيان لها، منذ قليل، إنها ستكون على تواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، لتقديم التسهيلات للزملاء الصحفيين خلال التغطية.

وأكدت أنها ستكون في استقبال الصحفيين طوال اليوم، وعلى تواصل مستمر مع الهيئة العليا للانتخابات؛ لتقديم بيانات ومتابعة الأحداث والإجابة على كل استفساراتهم.

وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، غدًا الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.