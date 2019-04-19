قال سيد نصر، أمين عمال الجمهورية بحزب مستقبل وطن، إن كل صوت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية رصاصة في صدر الأعداء.

وأضاف نصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "العمال هيخرجوا من كل مكان في مصر عشان يصوتوا على التعديلات"، مشيرًا إلى أن الحزب شرح للمواطنين في محافظات مصر بالكامل مع فقهاء دستوريين، التعديلات وأهميتها.

وأوضح أن التعديلات الدستورية أخرجها مصريون وطنيون من أجل شعب مصر وليس من أجل أي شخص، مشيرا إلى أن الدستور جاء من أجل المصريين ولكي يحفظ حق المرأة في التمثيل النيابي.