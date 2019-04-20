ضبط 4 أشخاص بتهمة قتل نجار في الدقهلية

تمكنت مباحث الدقهلية من كشف غموض العثور على جثة نجار على طريق "كفر أبو ناصر- البشمور" دائرة مركز دكرنس، بطلق ناري في الرأس، وتبين استدراج 4 شباب للمجني عليه لمكان العثور عليه لخلافات مالية بينهم.

وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس، بالعثور على جثة لشاب في العقد الثالث من عمره مقتولا بطلق ناري على طريق "كفر أبو ناصر- البشمور".

انتقل الرائد أبو العزم فتحى رئيس مباحث دكرنس، وبالفحص تبين أن المجني عليه يُدعى "عبد الله ا. إ."، 22 عاما، نجار، ومقيم ديمشلت ومصاب بطلق ناري في الرأس، وأخطرت النيابة العامة والتي أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث، وبقيادة العميد أحمد شوقي رئيس المباحث المديرية، والمقدم محمد الحسيني رئيس مباحث فرع شرق الدقهلية، ومباحث المديرية.

وتوصلت جهود فريق البحث أن المجني عليه كان على خلافات مالية مع 4 أشخاص وفي يوم الواقعة استدرجوه إلى مكان العثور عليه، وادعوا شراء مخدر الحشيش منه، وأطلق أحدهم عيارا ناريا باتجاهه فقتله في الحال.

وبتقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من ضبط كل من "أحمد ن. ا"، وشهرته الزعرور، 21 عاما، عامل، و"بولا ع. ع"، 22 عاما، سائق توك توك، و"محمد ع. م"، 17 عاما، طالب، و"محمد م. ا"، وشهرته "العريس"، 22 عاما، عامل، وجميعهم مقيمون ببندر مدينة دكرنس.

وأرشد المتهمون عن مكان السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.