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"شمال سيناء": جاهزون للاستفتاء على تعديل الدستور

"شمال سيناء": جاهزون للاستفتاء على تعديل الدستور

اليوم نظر دعوى حرمان رجال الجيش والشرطة من خصومات تذاكر "المترو"

اليوم نظر دعوى حرمان رجال الجيش والشرطة من خصومات تذاكر "المترو"

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"الخشت" عن "حفل حماقي": "جايب لهم فنان محترم.. بنرتقي بالتذوق الفني"

"الخشت" عن "حفل حماقي": "جايب لهم فنان محترم.. بنرتقي بالتذوق الفني"

انتهاء التصويت على تعديلات الدستور في اليوم الأول بسفارة مصر بأوتاوا

انتهاء التصويت على تعديلات الدستور في اليوم الأول بسفارة مصر بأوتاوا

"الهجرة" تنشر "فيديو" يرصد إقبال المصريين بالخارج على "الاستفتاء"

"الهجرة" تنشر "فيديو" يرصد إقبال المصريين بالخارج على "الاستفتاء"

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عبدالعال: ليس هناك مساس باستقلال السلطة القضائية في تعديلات الدستور

خريطة المصريين فى الخارج: 9.5 مليون فى قارات العالم نصفهم فى السعودية والأردن والإمارات

خريطة المصريين فى الخارج: 9.5 مليون فى قارات العالم نصفهم فى السعودية والأردن والإمارات

الطقس أيام الاستفتاء الثلاثة: لطيف ومعتدل وتوقعات بسقوط أمطار

الطقس أيام الاستفتاء الثلاثة: لطيف ومعتدل وتوقعات بسقوط أمطار

حوار| المصري الفائز بانتخابات "المحافظين" في كندا: مشواري بدأ بالتطوع

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بالصور| الكنائس تحتفل بجمعة ختام الصوم الكبير قبل "أسبوع الآلام"

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