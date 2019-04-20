"الخشت" عن "حفل حماقي": "جايب لهم فنان محترم.. بنرتقي بالتذوق الفني"

علق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على الحفل الفني الذي أقامه للفنان محمد حماقي بجامعة القاهرة، قائلا إنه "يسعى في أكثر من مسار لتطوير طريقة تفكير وتطوير الوجدان والارتقاء بجوانب التذوق الفني للطلاب".

وأضاف الخشت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "أنا جايب لهم فنان محترم وأغانيه محترمة، وكان فيه حشد كبير جدا وأنا قدامي على المنصة 70 ألف طالب حسبناهم بجوجل، وفي الناحية التانية 50 ألف طالب حطيت لهم 7 شاشات، و15 ألف طالب في المدن الجامعية، ومنعت دخول 100 ألف طالب تانيين".

وتابع: "أنا كان قدامي 70 ألف طالب واقفين من الساعة واحدة كلهم زانقين بعض، ومكنش من المقرر إني اتكلم وكان الموقف صعب، وأنا حبيت أطلع لطلابي عشان الضغط اللي عليهم عشان مش يبقى فيه تدافع، وعشان ميبقاش فيه عناصر مدسوسة عشان تبوظ الحفلة".