"شمال سيناء": جاهزون للاستفتاء على تعديل الدستور

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، جاهزية المحافظة بجميع أجهزتها لاجراء الاستفتاء على تعديل الدستور، مشيرا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة تضم ممثلين عن جميع الأجهزة المعنية وغرف عمليات أخرى فرعية بمجالس المدن، لمتابعة الاستفتاء أولا بأول وسرعة بحث أي شكوى وإزالة أي عقبات حتى تنتهي عملية الاستفتاء على الدستور.

وأعلن شوشة إعداد اللجان بجميع التجهيزات المطلوبة، وسيتم استغلال الإذاعات المدرسية لبث الأناشيد والأغان الوطنية خلال فترة الاستفتاء.

وشدد على توفير مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إلى جانب توفير كراسي متحركة أمام اللجان لذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونشر سيارات الإسعاف أمام المقرات ولجان الاستفتاء، مع رفع درجة الاستعداد في مختلف الوحدات الصحية ومستشفيات المحافظة والإسعاف.

وأكد توفير أتوبيسات لنقل المواطنين من أبناء مركزي الشيخ زويد ورفح من المقيمين في تجمعات بالعريش وبئر العبد إلي لجان الاستفتاء في مدينة الشيخ زويد للمشاركة في الاستفتاء علي الدستور، داعيًا المواطنين ممن لهم صوت انتخابي إلي الخروج إلي اللجان والاستفتاء علي تعديل بعض مواد الدستور.

وأشار المحافظ إلى وجود 11 لجنة عامة في مراكز وأقسام المحافظة و49 مركزا انتخابيًا تضم 61 لجنة فرعية مقيدًا بها 263 ألف و157 صوتًا إنتخابيًا.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، أمس الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس ، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.