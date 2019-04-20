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بالصور| وزير التعليم ينشر دليل استخدام نظام بنك المعرفة لإدارة التعلم

بالصور| وزير التعليم ينشر دليل استخدام نظام بنك المعرفة لإدارة التعلم

فتح أبواب التصويت في اليوم الثاني للاستفتاء بالكويت

فتح أبواب التصويت في اليوم الثاني للاستفتاء بالكويت

"الخشت" عن منح "حفل حماقي": "طلاب من الأرياف ومينفعش نقصر مع ولاد مصر"

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استنفار أمني بالشرقية تزامنا مع بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية

استنفار أمني بالشرقية تزامنا مع بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية

ترامب يدعو لمحاكمة من اتهموه بالتواطؤ مع روسيا

ترامب يدعو لمحاكمة من اتهموه بالتواطؤ مع روسيا

طوارئ بـ"صحة الشرقية" مع بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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عبدالعال: ليس هناك مساس باستقلال السلطة القضائية في تعديلات الدستور

خريطة المصريين فى الخارج: 9.5 مليون فى قارات العالم نصفهم فى السعودية والأردن والإمارات

خريطة المصريين فى الخارج: 9.5 مليون فى قارات العالم نصفهم فى السعودية والأردن والإمارات

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بالصور| الكنائس تحتفل بجمعة ختام الصوم الكبير قبل "أسبوع الآلام"

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