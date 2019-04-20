تتأهب فرنسا، اليوم السبت، لما وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بـ"يوم الاحتجاجات الخطيرة للسترات الصفراء"، خاصة بعد أن حذر وزير الداخلية من اندلاع أعمال شغب.

وبحسب "العربية"، أوضح وزير الداخلية كريستوف كاستانير في مؤتمر صحفي، أن جهاز المخابرات الداخلي أبلغه باحتمال عودة مثيري الشغب لإثارة الفوضى في باريس وتولوز ومونبلييه وبوردو، في تكرار للاحتجاجات العنيفة التي وقعت في السادس عشر من مارس الماضي.

وذكر موقع "فرانس 24"، أنه قد أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس الجمعة، في بيان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيكشف الخميس المقبل إجراءاته بشأن التذمر الاجتماعي الذي يهز البلاد خلال مؤتمر صحفي، وكانت كلمة الرئيس الفرنسي مقررة الإثنين الماضي لكن تم تأجيلها بسبب الحريق الذي شب بكاتدرائية نوتردام في باريس.

وسيطرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس المقبل، أجوبته بشأن التذمر الاجتماعي الذي يهز البلاد خلال مؤتمر صحفي.

كما أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة في بيان، ووفق البيان، أنه "سيتحدث رئيس الجمهورية في ختام النقاش الوطني الكبير" في إشارة إلى المشاورات واسعة النطاق التي أطلقها للرد على حراك "السترات الصفراء" الذي يواصل مظاهراته كل سبت منذ شهرنوفمبر.

ونعتبر هذه المواجهة الأولى مع الصحفيين خلال الولاية الرئاسية بعد تأجيل موعدين إعلاميين كانا مقررين الاثنين والأربعاء الماضيين لإطلاق مرحلة جديدة ضمن ولاية الرئيس ماكرون، ووضع حد لأزمة "السترات الصفراء" التي تعرقل العمل الحكومي. لكن تم تغيير السيناريو الأساسي في الدقيقة الأخيرة بسبب الحريق الذي شب بكاتدرائية نوتردام مساء الاثنين الماضي.

وعلى الرغم من أن إعلانات الحوار الكبير تسربت إلى الإعلام، يقول محيط رئاسة الجمهورية إنه "يمكن تحسين كل شيء وتطويره"، ويضيف: "بعض الإعلانات لن تتعدل، مثل تلك الخاصة بالخفض الضريبي أو إعادة تقييم معاشات تقاعدية،بالنسبة لبقية الأمور، فلا شيء يمنع الاستكمال أو الإضافة".

وسيتم تعبئة أكثر من ستين ألف شرطي ودركي السبت للمظاهرة الرقم 23 لـ"السترات الصفراء"، وسط خشية وقوع أعمال عنف وتخريب جديدة، بحسب وزير الداخلية كريستوف كاستانير.