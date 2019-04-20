تألق الفنان أحمد جمال، في حفل تخريج أوائل طلبة المدرسة البريطانية في القاهرة، وقدم مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، وسط تفاعل كبير من حضور الحفل من أولياء أمور الطلاب، ونجوم الفن والسياسة والرياضة.

حضر الحفل الدكتورة نبيلة مكرم وزير الدولة لشئون الهجرة، اللواء أركان حرب أسامة راغب، والإعلامي أسامة منير، والفنان شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى، والفنان عصام كاريكا، والفنان حسام داغر، والفنانة إيمي سالم والفنان محمد الشقنقيري، ونجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً محمد فاروق، شادي محمد، هشام حنفي، تامر بجاتو، محمد عمارة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تكريم الطلبة المتفوقين من أبناء شهداء حادث مسجد "الروضة" الإرهابي، بشار موسى سالم، حمد موسى سلامة، أحمد محمد عيد، مراد موسى سلامة، محمد احمد سليم، حنان موسى سالم، بسمة علي عليان، إسراء سليم عيد، زينب سليمان سالم، الدكتور عبد الكريم الشاعر أحد أستاذة جامعة العريش، الشيخ عبد الحميد الأخرسي من شيوخ قبائل شمال سيناء.

وشهد الحفل، عروضاً فنية واستعراضية قدمها الطلاب على المسرح، ومنها إحياء ذكرى شهداء العمليات الإرهابية الغادرة في سيناء، بتجسيد مشهد قتل أحد ضباط الجيش المصري، على أنغام الأغنية الوطنية "سلم عالشهدا" للفنانة شيرين عبد الوهاب.

الحفل من تنظيم المهندس أحمد سمير رئيس مجلس إدارة المدرسة البريطانية في القاهرة، وفريق عمل شركة blue moon برئاسة وليد خليل.