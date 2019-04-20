تستعرض "الوطن" أهم فعاليات وأحداث، اليوم السبت، 20 أبريل، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

مقرات الإقتراع تستقبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء

تستقبل مقرات الاقتراع بجميع أنحاء الجمهورية، في التاسعة صباحا، المواطنين للإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

الرئيس الفلسطيني في زيارة رسمية لمصر

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى مصر في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أولى جلسات محاكمة مدير إدارة التنظيم بحي السلام في قضية "رشوة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة مدير إدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة، لاتهامه بطلب وأخذ رشوة قيمتها 63 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق.

أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل كويتي بمنطقة العجوزة

تنظر محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة 6 متهمين، لاتهامهم بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته.

أولى جلسات نائب محافظ الإسكندرية في الإتهام بجريمة غسل أموال

تنظر محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، وأخصائية بشركة مصر للطيران لقيامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بـ500 ألف جنيه.

الحكم على متهم من حركة 6 أبريل بتهمة التجمهر والتظاهر

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على متهم من حركة 6 أبريل، في الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد لإدانته بالتجمهر والتظاهر.

استكمال محاكمة وزير الزراعة الأسبق في قضية "فساد تخصيص الأراضي"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد تخصيص الأراضي" المتهم فيها يوسف والي وزير الزراعة الأسبق و5 آخرين.

"متحف الطفل" ينظم إحتفالية للتعريف بفاعلية ساعة الأرض.

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، احتفالية تتضمن حزمة من الفعاليات تهدف إلى تعزيز روح المسئولية المجتمعية للحفاظ على البيئة والتوعية بأهمية الاستهلاك الرشيد وتطبيقه على حياة الفرد اليومية، والتعريف بفاعلية ساعة الأرض.

وزير الزراعة واستصلاح الأراض يفتتح أول معرض للتصوير الضوئي في معرض زهور الربيع

يفتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراض، أول معرض للتصوير الضوئي في معرض زهور الربيع المقام حاليا في حديقة الأورمان في دورته رقم 86.

وفد رجال أعمال تونسيين يشارك في فعاليات الدورة الثانية من مجلس الأعمال المصري التونسي بالقاهرة

يبدأ وفد من رجال أعمال تونسيين زيارة للقاهرة للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية من مجلس الأعمال المصري التونسي.

حفل "بانوراما" لأوركسترا القاهرة السيمفوني بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا تحت عنوان "بانورما" بقيادة المايسترو نادر عباسي، ومشاركة كل من العازفتين المصرية الإيطالية فرانشيسكا خليفة (بيانو) والفنلندية لورا فيرتانين (فيولينة) في الثامنة مساء على المسرح الكبير.

محافظ شمال سيناء يفتتح معرض "أهلا رمضان"

يفتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، معرض "أهلا رمضان"، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتوفير السلع اللازمة للمواطنين بهذه المناسبة.

وزارة الأوقاف تنظم دورة تدريبية للأئمة بالمحافظات

تنظم وزارة الأوقاف دورة تدريبية للأئمة المعينين بها، بمحافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح والمنيا حول "مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ عليها"، في إطار حرص الوزارة على ترسيخ قيم المواطنة، والحفاظ على هوية الدولة الوطنية.

المجلس الأعلى للثقافة ينظم فعاليات ملتقى القاهرة الدولي السابع للإبداع الروائي العربي

ينظم المجلس الأعلى للثقافة فعاليات ملتقى القاهرة الدولي السابع للإبداع الروائي العربي، تحت عنوان (الرواية في عصر المعلومات).

انطلاق فعاليات الملتقى البيئي التاسع بالإسكندرية

تنطلق فعاليات الملتقى البيئي التاسع الذي تنظمه جامعة الإسكندرية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، تحت عنوان (مستقبل بحيرة مريوط وتنمية الإسكندرية).

مباراة بتروجيت والنجوم في الدوري المصري

يلتقي فريقا بتروجيت والنجوم، على استاد الجيش بالسويس، في الخامسة والنصف مساء، في إطار الأسبوع الـ30 بالدوري الممتاز لكرة القدم.

مباريات الدوري الإنجليزي

يلتقي فريقا مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبر، في الواحدة والنصف ظهرا، كما يلتقي فريقا وولفرهامبتون وبرايتون، وهدرسفيلد تاون وواتفورد، بورنموث وفولهام، وست هام يونايتد وليستر سيتي، في الرابعة عصرا، فيما يلتقي فريقا نيوكاسل وساوثهامبتون، في السادسة والنصف مساء، في إطار الدوري الانجليزي لكرة القدم.

مباريات الدوري الإسباني

يلتقي فريقا سيلتا فيجو وجيرونا، في الواحدة ظهرا، كما يلتقي فريقا إيبار وأتلتيكو مدريد، في الرابعة والربع عصرا، ورايو فاييكانو وهويسكا، في السادسة والنصف مساء، فيما يلتقي فريقا برشلونة وريال سوسيداد، في التاسعة إلا ربع مساء، في إطار الدوري الإسباني لكرة القدم.

مباريات الدوري الإيطالي

يلتقي فريقا بارما وميلان، في الثانية عشر والنصف ظهرا، كما يلتقي فريقا بولونيا وسامبدوريا، كالياري وفروزينوني، جنوى وتورينو، اودينيزي وساسولو، لاتسيو وكيفو فيرونا، إمبولي وسبال، في الثالثة عصرا، فيما يلتقي فريقا يوفنتوس وفيورنتينا، في السادسة مساء، وانتر ميلان وروما، في الثامنة والنصف مساء، في إطار الدوري الإيطالي لكرة القدم.