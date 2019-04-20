بالصور| وزير التعليم ينشر دليل استخدام نظام بنك المعرفة لإدارة التعلم

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، دليل استخدام نظام بنك المعرفة لإدارة التعلم، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك".

يحتوي بنك المعرفة خدمات للطلاب والباحثين، مقسمة لـ4 بوابات رئيسية، تهدف إلى نشر الوعي والمعرفة.

ويشمل الدليل كيفية تسجيل الدخول على بنك المعرفة، وإنشاء حساب والتعامل مع البوابات الأربع الرئيسية.

ويحتوي بنك المعرفة على العديد من الخدمات، سواء للطلاب أو الباحثين، مقسمة لـ4 بوابات رئيسية، تهدف إلى نشر الوعي والمعرفة.