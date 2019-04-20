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الكورة على «فيس بوك»: «التحفيل.. سيد الأخلاق»

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بـ"الفيديو كونفرانس".. غرفة عمليات بالبحيرة لمتابعة الاستفتاء

بـ"الفيديو كونفرانس".. غرفة عمليات بالبحيرة لمتابعة الاستفتاء

توافد كثيف للتصويت على الاستفتاء بالصف وأبو رجوان ومزغونة

توافد كثيف للتصويت على الاستفتاء بالصف وأبو رجوان ومزغونة

"الأعلى للإعلام" يحدد إجراءات التعاقد على مساحات البث في وسائل الإعلام

"الأعلى للإعلام" يحدد إجراءات التعاقد على مساحات البث في وسائل الإعلام

بـ"الزي الأزهري".. عشرات الأئمة يشاركون في الاستفتاء بالإسكندرية

بـ"الزي الأزهري".. عشرات الأئمة يشاركون في الاستفتاء بالإسكندرية

كراسي متحركة لنقل كبار السن للتصويت في لجان العمرانية

كراسي متحركة لنقل كبار السن للتصويت في لجان العمرانية

أحمد موسى: الطوابير أمام لجان الاستفتاء الدستوري "تدمر الخونة"

أحمد موسى: الطوابير أمام لجان الاستفتاء الدستوري "تدمر الخونة"

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"نجار وحداد ونقاش" في مهمة وطنية: لو الاستفتاء كل يوم هنشارك

"نجار وحداد ونقاش" في مهمة وطنية: لو الاستفتاء كل يوم هنشارك

دلع وبلالين وعلم مصر.. حضور مبهج للأطفال في أول أيام الاستفتاء

دلع وبلالين وعلم مصر.. حضور مبهج للأطفال في أول أيام الاستفتاء

عبدالعال: ليس هناك مساس باستقلال السلطة القضائية في تعديلات الدستور

عبدالعال: ليس هناك مساس باستقلال السلطة القضائية في تعديلات الدستور

خريطة المصريين فى الخارج: 9.5 مليون فى قارات العالم نصفهم فى السعودية والأردن والإمارات

خريطة المصريين فى الخارج: 9.5 مليون فى قارات العالم نصفهم فى السعودية والأردن والإمارات

الطقس أيام الاستفتاء الثلاثة: لطيف ومعتدل وتوقعات بسقوط أمطار

الطقس أيام الاستفتاء الثلاثة: لطيف ومعتدل وتوقعات بسقوط أمطار

حوار| المصري الفائز بانتخابات "المحافظين" في كندا: مشواري بدأ بالتطوع

حوار| المصري الفائز بانتخابات "المحافظين" في كندا: مشواري بدأ بالتطوع

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