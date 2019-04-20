قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن 95% ؜من اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في الميعاد المحدد واستكملت باقي اللجان فتحها للتصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية التي انطلقت اليوم، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، مشيرا إلى أن غرفة العمليات لم ترصد أي شكاوى، مع وجود تسهيلات للناخبين للوصول إلى اللجان.

وأضاف المحافظ، لـ"الوطن"، من داخل غرفة العمليات المركزية، أن الأمور تسير بشكل طبيعي وهدوء وسط توفير كراسي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن توفير اللافتات التي تحمل الأماكن المخصصة للسيدات والرجال وذوي الإعاقة وكبار السن على باب كل لجنة.

وأوضح المحافظ، أنه استقبل محمد عشماوي، رئيس أركان إدارة التدريب المهني بالقوات المسلحة، نائباً عن وزير الدفاع، للمشاركة في متابعة تأمين لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء أركان حرب محمد عمرو بسيوني، قائد قطاع القوات البحرية لكفرالشيخ، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أركان حرب وليد محمود أمام، قائد مركز العمليات بكفرالشيخ للمنطقة الشمالية العسكرية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية والقيادات التنفيذية.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.