قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح الاجتماعي والسياسي في مصر.

وأضاف"عبد العال"، في تصريحات صحفية، من إحدى لجان مدينة نصر، بعد أن أدلى بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن "هناك حرص من الجميع على مواصلة عملية الإصلاح الاجتماعي والسياسي في مصر. وفي مجلس النواب، أجرينا حوارا مجتمعيا على مدار ست جلسات استمعنا فيه لكل الآراء، الموافقون والمعارضون، وهذه الآراء كلها خضعت للمناقشة 60 يوما، وحدثت نقاشات كثيرة وجادة في لجنة الشؤون الدستورية، وانتهت بموافقة المجلس".

وتابع "عبد العال"، أن "التعديلات فيها الكثير من المكاسب السياسية والاجتماعية للمصريين، وتعزز لمكانة المرأة ومواصلة تمكين تمثيل الشباب والمصريين في الخارج والفلاحين والعمال".

وفتحت المقار الانتخابية، على مستوى الجمهورية، أبوابها اليوم، في تمام التاسعة صباحا، أمام المواطنين، للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر لثلاثة أيام حتى 22 أبريل الجاري، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.