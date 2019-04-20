زاهي حواس يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

أدلى الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داخل مدرسة الأورمان الثانوية في العجوزة.

وشبّه حواس، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقائد "حور محب"، الذي أنقذ مصر بعد فترة إخناتون وتوت عنخ آمون.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في أول أيام الاستفتاء داخل مصر في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء.

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في التعديلات الدستورية بمدرسة الشهيد مصطفى أبو عميرة.

وانطلقت اليوم السبت، عملية تصويت المصريين في الداخل بالاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور، عبر الاقتراع السري المباشر.

ويحق التصويت في الاستفتاء لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، ولمدة 3 أيام.