أمام اللجان الانتخابية بمحافظة كفرالشيخ وقف أفراد الجيش والشرطة لتأمينها في أثناء فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي انطلقت اليوم، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، والعمل على مساعدة الناخبين.

ورصدت "الوطن"، عددا من أفراد الجيش والشرطة المكلفين بتأمين اللجان الانتخابية بكفرالشيخ يساعدون كبار السن الذين حرصوا على المشاركة في التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، من خلال توفير كراسي متحركة لنقلهم إلى داخل اللجنة والإدلاء بصوتهم.

فيما أبدى محمد علي، أحد المشاركين في الاستفتاء على الدستور، حرصه على الحضور للمشاركة لأنه واجب وطني، و"أنه جاء للإدلاء مؤيدا للتعديلات التي تؤدي لاستقرار الدولة".

من جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطنيّ ليعبر الناخبين عن رأيهم سواء بنعم أو لا بحرية تامة، في مناخ ديمقراطيّ كامل، لافتا إلى أن أجهزة المحافظة تقدم الخدمات اللوجستية لعملية الاستفتاء التعديلات الدستورية وتأمين المواطنين ومقار اللجان لتسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم بسهولة ويسر، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة المصرية، مشيدا بجهودهم الوطنية.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل، وتستمر عملية التصويت لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.