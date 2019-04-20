تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، غرفة العمليات المركزية التي تم إنشائها بقرار وزاري بديوان عام الوزارة، تحت رئاسته المباشرة، لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية لحظة بلحظة.

وأعطى الوزير، تكليفات فورية لفريق العمل، بضرورة المتابعة اللحظية لكامل العملية الاستفتائية على مدار الثلاثة أيام فترة الاستفتاء، وإنشاء قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية، موضحًا بها كافة الأرقام، وآلية الاستفتاء ومشاركة وإقبال العمال لإبداء رأيهم في أماكن الاقتراع المحددة، وتكوين تقارير إحصائية أولًا بأول.

كما أصدر الوزير، تعليمات لمديري مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظات بإنشاء غرفة عمليات فرعية برئاسة مدير كل مديرية لإزالة أي مشكلات قد يواجهوها العمال بالشركات والمصانع بالمنشآت التابعة للمديريات، بالإضافة إلى التواصل مع النقابات العمالية لمتابعة مشاركة العمال في الاستفتاء وتذليل أية عقبات قد تواجههم في إبداء رأيهم في أماكن الاقتراع.

وسوف تقوم مجموعات العمل بالمحافظات بالتنسيق مع الاتحادات العمالية الإقليمية والنقابات العامة على مستوى الجمهورية، والتواصل المباشر مع الغرفة المركزية وعرض تقارير إحصائية أولًا بأول.

قد وافت مديريات القوي العاملة بالمحافظات غرفة العمليات المركزية بالوزارة بصور حية من الأقبال الجماهيري علي عملية الاقتراع علي استفتاء التعديلات الدستورية .

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل، وتستمر عملية التصويت لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.