استقبل اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية وفد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية المكون من 4 مراقبين ومتابعين من دولة السودان وجنوب السودان يرافقهم أحمد شلبى نائب رئيس الجمعية العامة لحقوق الإنسان وعضو بمؤسسة ماعت للسلام للاطمئنان على سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 ، حيث رحب بهم السكرتير العام على أرض محافظة المنوفية وأجرى حديث معهم عن انتظام عملية الإدلاء بالأصوات على التعديلات الدستورية وطبيعة الاقبال على اللجان للتصويت، وكذا الإجراءات التى اتخذتها محافظة المنوفية للتسهيل على الناخبين مشيرا الى أن محافظة المنوفية من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الإنتخابية.

وقد أبدى الوفد ارتياحه وسعادته بإقبال المواطنين على الأدلاء بأصواتهم بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة مما يدل على حرص المواطن المنوفى على المشاركة السياسية وإبداء رأيه فى كل مايخص البلاد .

وقد قام الوفد بجولة تفقدية لمدرسة الثانوية بنات ومدرسة الشهيد الجندى بالعزبة الغربية ، تفقدوا خلالها اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية .