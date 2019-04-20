رصدت غرفة عمليات وزارة الهجرة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إقبالاً ‏من الجاليات المصرية في منتصف اليوم الثاني من أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، وتوافد المصريين على التصويت في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والكويت والبحرين وقطر والسودان ‏والامارات وألمانيا وإيطاليا وبوليفيا وبيرو وغيرها من الدول حل العالم بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية المختلفة‎.‎

واستقبلت الغرفة نحو 141 استفسارا حتى الآن جاء أغلبهم حول بُعد مقار البعثات الدبلوماسية حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم ‏والمشاركة في عملية الاستفتاء، وبدورها تواصلت الغرفة مع رموز الجاليات المصرية بالخارج وبخاصة بدول الخليج وجرى ‏توفير حافلات لنقل الناخبين إلى مقار تلك اللجان البعيدة، كما وفرت الجالية المصرية بالكويت 13 حافلة لنقل أبناء الجالية إلى مقر ‏التصويت.‏

كما رصدت الغرفة استفسارات حول إمكانية التصويت بصورة جواز السفر أو صورة بطاقة الرقم القومي، وكان الرد أنه يجب ‏إحضار جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي حتى يتمكن الناخب من التصويت، كما جاءت بعض الاستفسارات عن أماكن ومواعيد ‏عمليات التصويت على التعديلات الدستورية في عدد من الدول المختلفة، وجرى إفادتهم بالتفاصيل كافة كل على حدى، كما ورد ‏استفسارا حول وجود لجان تصويت في ليبيا، فكان الجواب أنه لا يوجد لجان تصويت هناك وذلك نظرًا للحالة الأمنية‎.‎

ومن جانبها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، باستمرار التواصل مع الجاليات المصرية ‏بالخارج واستقبال كافة الاستفسارات منهم، والعمل على حل وإزالة أية عوائق تمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في ‏الاستفتاء‎.‎‏ ‏

كما أشادت السفيرة نبيلة مكرم بالإيجابية والتفاعل التي ظهرت على المصريين بالخارج خلال اليوم الأول والثاني من الاستفتاء على ‏بعض مواد الدستور، وحرصهم على المشاركة في الاستفتاء، مقدمين صورة مشرفة للوطنية والإيجابية.‏

وكانت غرفة عمليات وزارة الهجرة قد بدأت صباح أمس‏ في متابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على ‏التعديلات الدستورية، كما جرى تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –‏‏01159476593"، وأيضًا البريد الإلكتروني التالي: (‏info.elections@emigration.gov.eg‏)، وذلك للتواصل مع المصريين ‏بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات أثناء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقررة لهم أيام 19 و20 و21 ‏أبريل الجاري.‏