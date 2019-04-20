رصدت غرفة عمليات وزارة الهجرة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إقبالاً من الجاليات المصرية في منتصف اليوم الثاني من أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، وتوافد المصريين على التصويت في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والكويت والبحرين وقطر والسودان والامارات وألمانيا وإيطاليا وبوليفيا وبيرو وغيرها من الدول حل العالم بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية المختلفة.
واستقبلت الغرفة نحو 141 استفسارا حتى الآن جاء أغلبهم حول بُعد مقار البعثات الدبلوماسية حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في عملية الاستفتاء، وبدورها تواصلت الغرفة مع رموز الجاليات المصرية بالخارج وبخاصة بدول الخليج وجرى توفير حافلات لنقل الناخبين إلى مقار تلك اللجان البعيدة، كما وفرت الجالية المصرية بالكويت 13 حافلة لنقل أبناء الجالية إلى مقر التصويت.
كما رصدت الغرفة استفسارات حول إمكانية التصويت بصورة جواز السفر أو صورة بطاقة الرقم القومي، وكان الرد أنه يجب إحضار جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي حتى يتمكن الناخب من التصويت، كما جاءت بعض الاستفسارات عن أماكن ومواعيد عمليات التصويت على التعديلات الدستورية في عدد من الدول المختلفة، وجرى إفادتهم بالتفاصيل كافة كل على حدى، كما ورد استفسارا حول وجود لجان تصويت في ليبيا، فكان الجواب أنه لا يوجد لجان تصويت هناك وذلك نظرًا للحالة الأمنية.
ومن جانبها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، باستمرار التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج واستقبال كافة الاستفسارات منهم، والعمل على حل وإزالة أية عوائق تمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الاستفتاء.
كما أشادت السفيرة نبيلة مكرم بالإيجابية والتفاعل التي ظهرت على المصريين بالخارج خلال اليوم الأول والثاني من الاستفتاء على بعض مواد الدستور، وحرصهم على المشاركة في الاستفتاء، مقدمين صورة مشرفة للوطنية والإيجابية.
وكانت غرفة عمليات وزارة الهجرة قد بدأت صباح أمس في متابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما جرى تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –01159476593"، وأيضًا البريد الإلكتروني التالي: (info.elections@emigration.gov.eg)، وذلك للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات أثناء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقررة لهم أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري.