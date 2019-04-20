وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم، إلى مصر في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركته في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري غدا الأحد، لبحث الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، والذي يعقد بناء على طلب دولة فلسطين.

وكان في استقباله على أرض مطار القاهرة الدولي، محمد سعفان وزير القوى العاملة، وسفير دولة فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، إضافة إلى كادر السفارة ومندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية، بحسب بيان للسفارة الفلسطينية.

ويرافق الرئيس في زيارته، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزيرا الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.