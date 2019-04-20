أدلى اليوم معالي السيد احمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بصوته في الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري في مركز مدرسة النجوم بدائرة مصر الجديدة.

وبعد قيامه بواجبه الانتخابي، أدلى معالي السيد احمد ابو الغيط بتصريحات صحفية أكد فيها على ضرورة المشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري وذلك نظراً لما تمثله هذه التعديلات من أهمية كبرى، مؤكداً على أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور هي واجب وطني.

وقد أشاد أبو الغيط بالتعديل الدستوري المتعلق بزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب المصري إلى نسبة ٢٥٪ من أعضاء البرلمان إضافة إلى التعديل الذي ينص على قيام الدولة بالعمل على ضمان تمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، كما نوه بالتعديل المتعلق بتشكيل مجلس للشيوخ والدور الذي سيضطلع به، اضافة إلى أهمية التعديل الذي يقضي بتشكيل مجلس أعلى للقضاء ويسمح لرئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

كما أكد ابو الغيط على أهمية تعيين نواب لرئيس الجمهورية اضافة إلى تمديد فترة الرئاسة لمدة ست سنوات لفترتين رئاسيتين، وذلك بهدف إعطاء الفترة الكافية للرئيس المنتخب لتنفيذ برنامجه الانتخابي على النحو الذي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية والبناء في الدولة المصرية.