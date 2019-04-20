أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس خلال هذا الأسبوع، ويسود طقس مستقر على أغلب الأنحاء، إلا أنه تكون هناك شبورة صباحية على المناطق المفتوحة خاصة الزراعية منها.

وقال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية في حديثه لـ"الوطن"، إن درجات الحرارة مازالت حول معدلها أو أقل من معدلها بدرجة؛ ما يعطي إحساس بالبرودة، لذلك يفضل عدم ارتداء الملابس الصيفية في الوقت الحالي خاصة في المساء.

وأضاف "عطا" أن درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة خلال هذا الأسبوع تتراوح بين 23 إلى 25 درجة.

وقال "إبراهيم عطا" أن من أهم الظواهر التي تكون متاحة خلال هذا الأسبوع؛ الشبورة المائية في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، بالإضافة إلى زيادة سرعة الرياح التي تؤدي إلى الإحساس بالبرودة نتيجة حركة الهواء.

وأضاف "عطا"، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية منها والغربية، مثل شمال سيناء وتصل إلى وسط وجنوب سيناء، كما يسود طقس مستقر في الأحوال الجوية تمامًا خلال أيام الاستفتاء صباحًا ومساءً وظهيرًا.