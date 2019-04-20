تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل اللجان بمدرسة كفرة نصار في حي الهرم، والتى توافد إليها المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأكد المحافظ تسيير سيارات لنقل المواطنين إلى اللجان بالمجان، خاصة من القرى داخل المراكز والمدن، ولتسهيل إدلاء كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بأصواتهم من خلال نقلهم من وإلى أماكن إقامتهم، إلى جانب توفير كراسب متحركة بكل لجنة انتخابية لخدمتهم في ذات الصدد.

رافق المحافظ خلال جولته لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، والعميد هانى رضا بدوى رئيس حى الهرم.