تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل اللجان الانتخابية، بمدرسة محمد كريم في حي جنوب الجيزة، والتى توافد إليها المواطنين للادلاء بأصواتهم.

وأكد المحافظ رفع الاستعدادات القصوى والتنسيق بين مختلف الجهات لتوفير كل التسهيلات للمواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة، وإزالة المعوقات بمحيط اللجان، وإمدادها بالمولدات الكهربائية وطفايات الحريق ومبردات المياه، ورفع جميع العربات والتشوينات ومخلفات القمامة من جميع الشوارع ومحيط أسوار المدارس ومراكز الاستفتاء.

رافق المحافظ خلال جولته لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، واللواء ياسر سامى رئيس حى جنوب الجيزة.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام.

فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.

وبدأ التصويت منذ التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.