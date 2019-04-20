لبَّى حي الهرم، رغبة أحد المواطنين من كبار السن، في الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في استجابة سريعة من محافظة الجيزة.

وخصص الحي، سيارة للمواطن، بمرافقة أحد موظفي الحي، لنقله إلى مقر لجنته للإدلاء بصوته، ثم إعادته لمنزله مجددا.

وقال العميد هاني رضا، رئيس حي الهرم، إن تخصيص السيارة لنقل المواطن، جاء بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتوفير سبل الراحة للمواطنين، وذلك تسهيلا عليه، نظرا لصعوبة تحركه من منزله.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام.

فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.

وبدأ التصويت منذ التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.