قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وزارة التضامن تستهدف بكل برامجها الفئات الأكثر هشاشة فى المجتمع والأكثر عرضة للفقر من المسنين والسيدات والأطفال، مشيرة إلى أن القضاء على الفقر لا يرتبط بعمل وزارة واحدة وإنما مجهود تشترك فيه جميع الوزارات. وأشارت، خلال كلمتها بالمؤتمر الأول لكلية إدارة الأعمال والتجارة الدولية بجامعة مصر الدولية، اليوم، إلى أن استراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعى تقوم على عدة محاور أبرزها الحماية - الرعاية - التنمية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على مجموعة من البرامج تتكامل مع بعضها داخل برامج أخرى تصدرها الوزارة أو فى الوزارات الأخرى.

وأضافت «والى» أن الوزارة تعمل على دفع تعويضات عن الكوارث والنكبات بتدخلات يومية، وتوفر برنامجاً للتغذية المدرسية لـ١١ مليون طالب، وتوفر برنامجاً كبيراً للحضانات لإتاحة الفرصة لعمل السيدات.

ولفتت «والى» إلى أن برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» نجح فى الوصول إلى ٩ ملايين مستحق خلال ٣ سنوات، ويغطى جميع محافظات الجمهورية بعد أن كان مخططاً له فى بدايته أفقر ١٠ محافظات.

وأشارت «والى» إلى أن برنامج «٢ كفاية» يستهدف مليون سيدة فى أفقر ١٠ محافظات، لافتة إلى أن ٦٢٪ من المستفيدين أميون، ٧٥٪ منهم من محافظات الصعيد و٣٨٪ لا يمتلكون مياهاً عذبة، وهو ما يدل على دقة الاستهداف.