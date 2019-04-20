شهدت الأسواق حالة من الاستقرار، دون التعرض لأى قفزات سعرية، اليوم، وقال مسئولون بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، إن التجار لم يستغلوا انشغال سلطات الدولة فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية لرفع أسعار السلع، بل انخفضت أسعار الكثير منها، بسبب استقرار الأحوال الجوية وزيادة المعروض.

"العربى": التجار لم يستغلوا انشغال السلطات بتأمين الاقتراع

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 8 جنيهات، اليوم، حيث انخفض عيار 24 من 705 جنيهات إلى 697 جنيهاً، فيما استقر سعر بيع وشراء الدولار الأمريكى فى كل البنوك، دون استثناء، ليباع بـ17.25 جنيه، مقابل 17.15 جنيه للشراء.

وأكد المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسواق شهدت حالة من الاستقرار ولم تتعرض لأى قفزات سعرية، بالتزامن مع التعديلات الدستورية، مضيفاً، لـ«الوطن»، أن انطلاق معارض «أهلاً رمضان»، التى تدشنها وزارة التموين بداية من اليوم، ضمن مبادراتها لخفض الأسعار، واستعداد المواطنين لشهر رمضان سيدفع بحركة البيع والشراء خلال الأيام المقبلة إلى الأمام، ما يقلل شكوى التجار من ركود سلعهم.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة «الخضراوات» بغرفة القاهرة التجارية، إن «الأسعار تراجعت نسبياً بالسوق خلال اليوم الأول للاستفتاء، وذلك بسبب استقرار الأحوال الجوية، وزيادة المعروض».

وأشار إلى أن سعر الطماطم تراجع جنيهين لتباع بـ3-4 جنيهات للكيلو، مقابل 5 جنيهات، والبطاطس تراجعت من 6 جنيهات إلى 3 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو، والفاصوليا انخفضت من 20 إلى 6 جنيهات للكيلو.