عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على شاشة "صدى البلد" فيديو يظهر فيه احتشاد أعداد كبيرة من عكال المحلة للإدلاء بصوتهم في التعديلات الدستورية.

وقال موسى إن أعداد الناخبين كان مهولا للغاية، "عدد كبير ومهول، وعايزين بكرا قدهم مرتين ثلاثة وبعد بكرا برضو مرتين ثلاثة، قطاع الغزل والنسيج فيه 45 ألف شخص".

وتابع: "اللي حصل النهاردا أمر عظيم جدا، ولازم يكون عندنا ثقة في شعبنا وأهلنا، الأعداد عظيمة جدا وكلنا لازم نشعر بالفخر".

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام.

ويواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا. وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.

وبدأ التصويت منذ التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.