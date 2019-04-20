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رؤية «السيسى» وتحركات مصر فى الإقليم

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محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

محافظ بني سويف يتابع سير الاستفتاء في جولة مسائية

مصرع طفل وشقيقته في ترعة بقنا

مصرع طفل وشقيقته في ترعة بقنا

انتهاء التصويت باليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية

انتهاء التصويت باليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية

غلق لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الإسكندرية

غلق لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الإسكندرية

إقبال كثيف بلجان حي السادس من أكتوبر بعد الرابعة عصرا

إقبال كثيف بلجان حي السادس من أكتوبر بعد الرابعة عصرا

اختيارات الوطن

20 فيديو| حصيلة الساعات الأولى للاستفتاء.. مسؤولون ونجوم في أول الصفوف

20 فيديو| حصيلة الساعات الأولى للاستفتاء.. مسؤولون ونجوم في أول الصفوف

بالصور| وزراء في طوابير الاستفتاء: "لا تنازل عن الحق الدستوري"

بالصور| وزراء في طوابير الاستفتاء: "لا تنازل عن الحق الدستوري"

"ريد كاربت" في استقبال المواطنين أمام لجان تعديل الدستور بالتجمع

"ريد كاربت" في استقبال المواطنين أمام لجان تعديل الدستور بالتجمع

على نغمات "بشرة خير".. فتيات شبرا يرفعن أعلام مصر أمام لجان التصويت

على نغمات "بشرة خير".. فتيات شبرا يرفعن أعلام مصر أمام لجان التصويت

بالصور| حفيدة سحر نصر "أعز الولد".. "لينا" تميمة حظها ورفيقة المشروعات والاستفتاء

بالصور| حفيدة سحر نصر "أعز الولد".. "لينا" تميمة حظها ورفيقة المشروعات والاستفتاء

مدبولي والصندوق.. 3 مرات تصويت في "الإسكان" والأولى "رئيسا للوزراء"

مدبولي والصندوق.. 3 مرات تصويت في "الإسكان" والأولى "رئيسا للوزراء"

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