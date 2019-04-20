تبدأ الحكومة، ممثلة فى وزارتى الصحة والنقل، اليوم، تنظيم حملات داخل محطات مترو الأنفاق، التى شهدت انتحار عدد من المواطنين بها، بهدف مواجهة هذه الظاهرة، وخفض معدلاتها تحت شعار «حياتك تستاهل تتعاش».

وتنظم الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، الحملة، منذ مطلع العام الحالى، وتهدف لخفض معدلات الانتحار فى المجتمع، والتعامل مع حالات الاضطراب النفسى والاكتئاب التى قد تؤدى لتلك الظاهرة عبر التوعية الدينية والطبية، بما يؤدى لإثناء الشاب أو الفتاة عن فكرة الانتحار، والعمل على تحسين حالته النفسية.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس «الأمانة»، لـ«الوطن»، إن الحملة ستُنظم داخل محطات مترو الأنفاق على مدار شهرين، بداية من اليوم حتى 22 يوليو المقبل، على أن تشهد فعاليات توعوية وتثقيفية لركاب المترو عن ظاهرة الانتحار وأهمية عدم اللجوء لها لمواجهة المشكلات الحياتية، وأضافت أن إطلاق الحملة جاء بعد رصد محاولات عديدة للانتحار على قضبان مترو الأنفاق، والتى أدت لإزهاق أرواح البعض بالفعل مؤخراً، مثمنة تعاون الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو معهم فى تنظيم الحملة لحماية أرواح المواطنين من ركاب المترو.

وأوضحت أن معظم الحالات التى ترغب فى الانتحار فى مرحلة العشرينات، بينهم رجال ونساء، ومعظمهم مروا بمرحلة اكتئاب حاد، وواجهوا ضغوطاً حياتية، مشيرة إلى أنه يجب الاستماع الجيد للشخص الذى يرغب فى الانتحار واحترام كلامه ومشاعره، ثم إعطاؤه الأمل لإثنائه عن فكرة إنهاء حياته بهذه الطريقة، مشددة على أن فكرة الانتحار لا تنحصر فى فئات معينة، كما أنها غير مرتبطة بالمستوى المادى أو الاجتماعى أو التعليمى للشخص.