أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن زيادة قيمة جائزة ملتقى القاهرة للرواية العربية إلى ربع مليون جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة السابعة من الملتقى، صباح اليوم، بمركز الهناجر بساحة الأوبرا، كما وعدت الوزيرة مع طباعة الأعمال المشاركة كاملة، وأهدت هذه الدورة إلى الروائى السودانى الشهير الطيب صالح الذى أثرى فن الرواية العربية.

وأكدت «عبدالدايم» استمرار إقامة الملتقى فى موعده باعتباره محفلاً يحظى بمشاركات خلاقة ويجمع عظماء الرواية محلياً وإقليمياً ليتحاوروا ويبرزوا خلال تواصلهم ملامح من الفكر العربى والآمال والطموحات المرجوة إلى جانب طرح المعالجات المتعددة لقضايا وتحديات الأوطان.

وقال الدكتور سعيد المصرى، أمين المجلس الأعلى للثقافة، إن الملتقى بوابة جديدة للإبداع الروائى والبحث النقدى، معرباً عن سعادته بالعدد الضخم لطلبات المشاركة من جميع الدول العربية.

وأكد الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، أن فكرة ميلاد الملتقى جاءت منذ ٢٠ عاماً أثناء الإعداد للاحتفال بحصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل، والذى تسبب فوزه بها فى انتشار الرواية العربية وترجمتها إلى مختلف اللغات.