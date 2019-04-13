تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء غدا الأحد، مهرجان الحرية المسرحي في دورته السادسة "دورة الدكتور أبو الحسن سلام"، والذي يقام بمركز الحرية للإبداع التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بحضور الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور مصطفى عبدالمعطي، رئيس مجلس إدارة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، والفنانة سميرة عبدالعزيز رئيس المهرجان.

وقال المخرج محمد مرسي إبراهيم مدير المهرجان، إن مهرجان هذا العام يضم 11 عرضا مسرحيا جرى اختيارهم بعدما شاهدت اللجنة 37 عرضا ممن تقدموا، حيث تعد تلك النسخة هي الأبرز والأقوى لكونه يحتوي على نصوص كثيرة بها مؤلفين من الإسكندرية بالإضافة إلى النصوص العالمية، لذا فهو يعتبر فرصة جيدة للتعرف على المسرح السكندري وإعادة قيمة المسرح بالإسكندرية.

وأضاف إبراهيم لـ "الوطن"، أن لجنة مشاهدات مهرجان الحرية المسرحي تتكون من الفنان محمد الزيني، والفنان أحمد جابر، والفنان إسلام عبدالشفيع، والفنان محمد ميزو، والفنانة ريهام عبدالرازق، والفنان وليد جابر، والفنان ميسرة صلاح الدين، والفنان كريم عبدالعزيز.

وأوضح أن عروض تلك الدورة تتمثل في: "القفص إخراج وصال عبدالعزيز، وفاندووليز إخراج رفعت عبدالعليم، وفي صالة الانتظار إخراج إسلام وسوف، وساحرات سالم إخراج محمد عبدالولي، أبو كاليبس إخراج أشرف علي، وجبر الخواطر إخراج محمد الكلزة، والشر الجميل إخراج مروان مصطفى، وأوضة الفيران إخراج أحمد سمير، واسود إخراج طارق نادر، بيوت النمل الخاوية إخراج إبراهيم حسن، والكوتشينة إخراج شريف عباس".

وأكد أن إدارة المهرجان أطلقت اسم الدكتور أبو الحسن سلام على دورتها السادسة لقيمته في العمل المسرحي من جانب أكاديمي وعملي حيث أخرج أكثر من 40 عرضا مسرحيا وكتب العديد من المسرحيات وعشرات الدراسات المسرحية في علوم المسرح وفنونه ونقده ونظرياته، لافتا إلى تكريم أسماء الفنانين الراحلين: "ماجد الهجرسي، عزت الإمام، محمد شمس"، فيما يتم تكريم الكاتب والشاعر الكبير خميس عز العرب، والنجم الشاب حسني شتا.

وأشار إلى أن لجنة تحكيم الدورة الجارية تتكون من: "المخرج والممثل سامح بسيوني، والممثلة إيمان إمام، والكاتب محمد الصواف، والمؤلف الموسيقي محمد شحاتة، والمخرجة والسينوغراف نادت عادل".