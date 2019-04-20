أبدى حسن شومان، مدير مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة النموذجية بنات بمصر الجديدة، فخره الشديد، لاستقبال المدرسة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته، صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم بشأن التعديلات الدستورية.

وأضاف شومان، لـ"الوطن"، أن الاستعدادات المكثفة للاستفتاء بالمدرسة بدأت قبل أيام لاستقبال الرئيس، قائلا: "بس المرة دي مع الأسف لم أتمكن من لقائه، ولكن كنت بتابع كل التفاصيل والتطورات أول بأول".

المختلف هذه المرة بالاستفتاء، في رأي مدير المدرسة، هو اصطفاف العديد من الناخبين أمام اللجنة، بساعة أو أكثر، قبل بدء التصويت في التاسعة صباحا، وهو ما يجده حرصا بالغا لدى الكثير منهم، وإيمانا منهم بأهمية تلك التعديلات، التي ستنعكس إيجابيا على البلاد بشكل واضح سواء في الاستقرار والأمن والأمان والاستثمارات الضخمة واستعادة ريادتها بخريطة الوطن العربي.

وفيما يخص المدرسة، أكد شومان أنها شهدت تطورا بالغا هذا العام على الصعيد العلمي، بزيادة الأنشطة والفاعليات في ظل النظام التعليمي الجديد للثانوية العامة.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام.

فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.

وبدأ التصويت منذ التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.