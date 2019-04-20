قال اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، أن جميع لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بقرى ومراكز المحافظة أغلقت أبوابها في اليوم الأول، ولم تشهد أي خروقات أو تجاوزات منذ فتح أبواب اللجان في التاسعة صباحًا وحتى غلقها في التاسعة مساءً.

وأشار، في تصريحات صحفية، إلى إقبال المواطنين منذ فتح اللجان وحتى قبل إغلاقها بساعات قليلة في بعض قرى ومراكز مدينة أسيوط وسط تفاعل الوافدين على اللجان مع الأغاني الوطنية.

وأشار المحافظ إلى أنه تفقد العديد من اللجان، صباح اليوم، للاطمئنان على سير عملية التصويت، كما تابع من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سير عمل اللجان على مدار اليوم دون تلقي أي شكاوى، مشيرًا إلى أن جميع اللجان تم غلقها في تمام الساعة 9 مساءً مع السماح لكل من داخل باب اللجنة بالإدلاء بصوته.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ مليونين و683 ألفًا و186 ناخبًا يدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 609 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة مدينة أسيوط الجديدة.