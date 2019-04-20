احتفلت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط بليلة النصف من شعبان بمسجد البحر بمدينة دمياط، مساء اليوم، بحضور اللواء عصام الليثي، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد عبدالمنصف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

واستهل الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم وابتهالات وتواشيح دينية، كما تحدث الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف، في خطبته عن فضل ليلة النصف من شعبان والدروس المستفادة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لافتا إلى أن المصطفى كان يختص شهر شعبان بمزيد من العبادة وكان يكثر فيه من الطاعات.