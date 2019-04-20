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رؤية «السيسى» وتحركات مصر فى الإقليم

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«النور» يحشد فى الداخل والخارج: هدفنا استقرار البلد

«النور» يحشد فى الداخل والخارج: هدفنا استقرار البلد

عمال مصر.. وردية وطنية.. الآلاف يهتفون: «انزل شارك.. تحيا مصر»

عمال مصر.. وردية وطنية.. الآلاف يهتفون: «انزل شارك.. تحيا مصر»

دانا حمدان تواصل تصوير برنامجها "Superlicious Dana"

دانا حمدان تواصل تصوير برنامجها "Superlicious Dana"

"على مسئوليتي" يعرض فيديو لاحتشاد المواطنين أمام إحدى لجان الإسماعيلية

"على مسئوليتي" يعرض فيديو لاحتشاد المواطنين أمام إحدى لجان الإسماعيلية

أحمد شيبة بعد المشاركة في الاستفتاء: "النهاردة بشرة خير"

أحمد شيبة بعد المشاركة في الاستفتاء: "النهاردة بشرة خير"

"المتحدث العسكري": اليوم الأول للاستفتاء كان حضاريا وبلا شكاوى

"المتحدث العسكري": اليوم الأول للاستفتاء كان حضاريا وبلا شكاوى

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مصر «تُعدِّل» مسارها

مصر «تُعدِّل» مسارها

أسر الشهداء فى اللجان: «حق ولادنا رجع»

أسر الشهداء فى اللجان: «حق ولادنا رجع»

20 فيديو| حصيلة الساعات الأولى للاستفتاء.. مسؤولون ونجوم في أول الصفوف

20 فيديو| حصيلة الساعات الأولى للاستفتاء.. مسؤولون ونجوم في أول الصفوف

بالصور| وزراء في طوابير الاستفتاء: "لا تنازل عن الحق الدستوري"

بالصور| وزراء في طوابير الاستفتاء: "لا تنازل عن الحق الدستوري"

"ريد كاربت" في استقبال المواطنين أمام لجان تعديل الدستور بالتجمع

"ريد كاربت" في استقبال المواطنين أمام لجان تعديل الدستور بالتجمع

على نغمات "بشرة خير".. فتيات شبرا يرفعن أعلام مصر أمام لجان التصويت

على نغمات "بشرة خير".. فتيات شبرا يرفعن أعلام مصر أمام لجان التصويت

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