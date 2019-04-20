قال الإعلامي عمرو أديب، إن أعداء الوطن أصيبوا بحالة يأس عالمي نتيجة مشاركة الشعب المصري في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مضيفًا :" محدش فيهم قدر يتكلم على إن الناس منزلتش ، لأنهم بنفسهم شافوا إن الناس نزلت وشاركت وأبدت عن رأيها في التعديلات الدستورية سواء نعم أو لا".

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أنه في الفترات الماضية كان حضور 25% من نسبة المصوتين في أي استفتاء يُعد شيء عظيم للغاية، مؤكدًا أن الدولة أتاحت للوافدين أن يصوتوا داخل محطة القطارات وفي المطارات.

وأكد: "الحشد أمام اللجان الانتخابية في الجونة وشرم الشيخ كان من الوافدين، اللي نزلوا هناك دول اللي شغالين هناك وليسوا أبناء المدينة فقط، وكذلك العاملين في مدينة العلمين الجديدة"، مشيرًا إلى أن الطلاب داخل الجامعات المصرية كانت لهم لجنة وافدين.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام.

ويواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.

وبدأ التصويت منذ التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.