قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة شكلت غرفة عمليات تتابع سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مديريات جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان سليم مقدمة برنامج "تغطية خاصة"، عبر فضائية "المحور": "نتابع العمالة الموجودة في الشركات لإزالة جميع المعوقات أمام أي مجموعة من العمال، ولدينا اتصالات مباشرة مع نقابات العمال لمتابعة مسألة توافد العمال على اللجان".

وتابع: "لم أُدلِ بصوتي حتى الآن، لأنني منشغل في غرفة العمليات منذ الصباح ومنتظر حتى تستتب الأمور لكي أشارك في الاستفتاء".وواصل: "وبالنسبة للوافدين من المحافظات الأخرى، يمكنهم المشاركة في الاستفتاء والادلاء بأصواتهم".

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام.

فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.

وبدأ التصويت منذ التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.