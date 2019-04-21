أسعار السلع الغذائية في منافذ القوات المسلحة والمجمعات والأسواق

مع اقتراب شهر رمضان الكريم يزداد الإقبال على شراء السلع الغذائية، إذ تقدم العديد من منافذ البيع الحكومية والخاصة، العروض المختلفة والخصومات.

وتوفر العديد من الوزارات الخدمية، السلع الأساسية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان بإقامة معارض "أهلا رمضان" تبدأ بطرح السلع للجمهور ابتداء من اليوم، 21 أبريل الجاري، من خلال 200 منفذ بتخفيضات تصل إلى 20% على السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة.

أما وزارة الداخلية فأطلقت مرحلة جديدة من مبادرة "كلنا واحد" لتخفيف الأعباء عن المواطن، وذلك يوم الإثنين الأول من شهر أبريل الجاري، حيث يتم توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومخفضة تصل إلى 30%، لضمان منع الاحتكار والمغالاة في الأسعار، وذلك في 626 فرعًا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية "كارفور، كازيون، خير زمان، أولاد رجب، راية، سبينس، الفرجاني، المحلاوي، هايبر، أوسكار".

وترصد "الوطن" أسعار السلع الغذائية في منافذ بيع القوات المسلحة المتنقلة، والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، ومتوسط الأسعار في الأسواق والسوبر ماركت، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، والتي جاءت كما يلي:

منافذ القوات المسلحة المتنقلة

كيس سكر: 9

كيس أرز: 11

كيس مكرونة: 3

كيس ملح: 1

شاي العروسة: 4

زجاجة خل: 4

بيض "كرتونة": 40

برطمان عسل أبيض كيلو: 27

برطمان عسل أبيض "الوطنية" كيلو: 25

برطمان عسل أسود "كيلو": 20

زيت تحيا مصر: 18

زيت المصريين: 18

زيت الزيتون "الصافي" 1 لتر: 72

زيت الزيتون "أطلس" 1 لتر: 62

زبدة "فرست" كيلو: 35

زبدة حكاية" كيلو: 30

علبة صلصة 320 جرام: 6 جنيهات

صلصة "الفراعنة" 3 كيلو: 44 جنيها

دقيق أبيض "كيلو": 7 جنيه

سمنة الحلوب 1 كيلو: 40 جنيها

سمنة الحلوب 2 كيلو: 80 جنيها

الخضروات المجمدة

كيس ملوخية "400 جرام": 7 جنيهات

كيس بسلة سادة "400 جرام": 13 جنيها

كيس بسلة بالجزر "400 جرام": 10 جنيهات

كيس سبانخ "400 جرام":6 جنيهات

كيس بامية "400 جرام": 17 جنيها

كيس شوربة خضار "400 جرام": 8 جنيهات

كيس ورق عنب "250 جرام": 9 جنيهات

مجمعات الأهرام الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين

كيس مكرونة 400 جرام: 3.50 جنيه

كيس دقيق: 7.25 جنيه

علبة سمن: 20 جنيها

زجاجة زيت: 22 جنيها

زجاجة زيت ذرة: 27 جنيها

بانيه 400 جرام: 32.50 جنيه

كيلو بانيه: 75.25 جنيه

ملوخيه مجمدة: 7.25 جنيه

بسلة مجمدة: 10 جنيهات

شوربة خضار مجمدة: 7 جنيهات

كيس عدس: 11.75 جنيه

علبة فول تدميس: 11 جنيها

علبة فول مجروش: 8 جنيهات

متوسط أسعار السلع الغذائية بالأسواق والسوبر ماركت

زجاجة زيت قلي 700 ملل: 14 جنيها

زجاجة زيت خليط 750 ملل: 10 جنيهات

زجاجة زيت ذرة 900 ملل: 20 جنيهات

زجاجة زيت عباد شمس 900 ملل: 20 جنيها

مكرونة ريجينا 400 جرام: 7 جنيهات

كيس أرز 1 كيلو: 9 جنيهات

كيس أرز بسمتي 1 كيلو: 25 جنيها

كيلو بطاطس: 9 جنيهات

كيلو بصل أحمر: 7 جنيهات

علبة سمن نباتي 650 جرام : 13 جنيها

كيس لوبيا 350 جرام: 5 جنيهات

كيس عدس بجبة 500 جرام: 8 جنيهات

كيس فول تدميس 500 جرام: 15 جنيها

كيس فاصوليا بيضاء 350 جرام: 9 جنيهات

برطمان صلصة طماطم 285 جرام: 4 جنيهات

كيس سكر 1 كيلو: 8 جنيهات

كيس عدس أصفر مجروش 350 جرام: 3.75 جنيه

جبنه فيتا: 9 جنيهات

جبنه اسطنبولي: 9 جنيهات

باميه مجمدة 400 جرام: 14 جنيها

دجاج مجمد 1 كليو: 60 جنيها