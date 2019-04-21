قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك مشاجرات ومشادات كلامية بين المعارضين في مصر وقياداتهم وصلت للسوشيال ميديا، بسبب تعجبهم الشديد من مشاركة الشعب المصري بقوة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مضيفًا: "المعارضة في مصر مقطعين بعض بسبب الشعب المصري".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، أن الشباب المعارضين للتعديلات الدستورية وجهوا شتائم لقياداتهم بسبب دعوتهم للشعب المصري بالنزول في الاستفتاء والتصويت بـ"لأ"، حيث كانوا يفضلون المقاطعة.

وتابع: "لا شوفنا الناس اللي لابسه أسود، المعارضة أول ما وقفوا وشافوا حجم الناس اللي نزلت وشاركت في الاستفتاء حسوا إنهم في موقف غلط"، موضحًا في الوقت ذاته أنه يحترم المعارضة التي تدعو المواطنين سواء المؤيدين أو الرافضين للتعديلات الدستورية للمشاركة وإبداء رأيهم فيها.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام.

ويواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.

وبدأ التصويت منذ التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.