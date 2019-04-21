قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، إنه لم يصل الهيئة أي خروقات حول اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، أن غرفة عمليات الهيئة تلقت بعض الاتصالات والاستفسارات عن أماكن اللجان أو الاستفسار من بعض كبار السن ومتحدي الإعاقة والذين كانوا بحاجة للوصول للجانهم.

وتابع أنهم كانوا على اتصال دائم بالداخلية والتي كانت تساعد مثل هذه الحالات وتوصلهم إلى اللجان"، مشيرا إلى أن الهيئة يسرت على الناخب الوصول للجان بأن تكون موائمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بأن تكون في الدور الأرضي ووضعنا استيكارات ولوحات إرشادية لشرح التعديلات الدستورية والمواد، وجعلنا التصويت على 3 أيام للتيسير على الناخبين.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام.

فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا. وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.

وبدأ التصويت منذ التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.