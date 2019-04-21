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رؤية «السيسى» وتحركات مصر فى الإقليم

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المكسيك.. ما زال القتل مستمرا

المكسيك.. ما زال القتل مستمرا

الهيئة الوطنية للانتخابات: كل اللجان الفرعية تستقبل الوافدين المغتربين

الهيئة الوطنية للانتخابات: كل اللجان الفرعية تستقبل الوافدين المغتربين

أديب يوجه رسالة لابنة هشام بركات بعد ترؤسها "لجنة السيسي" في الاستفتاء

أديب يوجه رسالة لابنة هشام بركات بعد ترؤسها "لجنة السيسي" في الاستفتاء

"مستقبل وطن": البرادعي يروج شائعات تنال من الحزب

"مستقبل وطن": البرادعي يروج شائعات تنال من الحزب

"نقابات عمال سوهاج": اليوم الأول من الاستفتاء مر وكأنه عيد

"نقابات عمال سوهاج": اليوم الأول من الاستفتاء مر وكأنه عيد

"ابوستيت": مصر تشهد خطوات غير مسبوقة في مسيرة التنمية المستدامة

"ابوستيت": مصر تشهد خطوات غير مسبوقة في مسيرة التنمية المستدامة

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مصر «تُعدِّل» مسارها

مصر «تُعدِّل» مسارها

أسر الشهداء فى اللجان: «حق ولادنا رجع»

أسر الشهداء فى اللجان: «حق ولادنا رجع»

20 فيديو| حصيلة الساعات الأولى للاستفتاء.. مسؤولون ونجوم في أول الصفوف

20 فيديو| حصيلة الساعات الأولى للاستفتاء.. مسؤولون ونجوم في أول الصفوف

بالصور| وزراء في طوابير الاستفتاء: "لا تنازل عن الحق الدستوري"

بالصور| وزراء في طوابير الاستفتاء: "لا تنازل عن الحق الدستوري"

"ريد كاربت" في استقبال المواطنين أمام لجان تعديل الدستور بالتجمع

"ريد كاربت" في استقبال المواطنين أمام لجان تعديل الدستور بالتجمع

على نغمات "بشرة خير".. فتيات شبرا يرفعن أعلام مصر أمام لجان التصويت

على نغمات "بشرة خير".. فتيات شبرا يرفعن أعلام مصر أمام لجان التصويت

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