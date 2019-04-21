"نصف شعبان وأحد سعف وأسبوع الآلام".. مسلم ومسيحي في أيام الاستفتاء

تجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستوري أيام 20 و21 و22 من الشهر الجاري، ويتزامن اليوم الأول للاستفتاء، السبت، ليلة النصف من شعبان.

كما يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم الأحد، فى كنائس الكرازة المرقسية، بـ"أحد السعف"، أو "أحد الشعانين"، وهو ذكرى دخول المسيح إلى القدس، في الأحد الأخير قبل عيد القيامة، ويسمى "أحد السعف" أو الزيتونة، لأن أهالي القدس استقبلوا فيه المسيح بالسعف والزيتون المزين، واكتظت الشوارع المحيطة بالكنائس بباعة الصلبان وسعف النخيل الذي يقبل الأقباط على شرائه، ليتم تشكيله بأشكال جميلة ويحتفظ به المسيحيون للبركة ويحملونه بين أيديهم في القداس.

وتستمر الاحتفالات بأحد السعف، حتى ظهر غدٍ الاثنين، يعقبها إقامة صلوات طقس التجنيز العام الذي يرمز إلى بدء "أسبوع الآلام"، وهو الأسبوع الذي يحتفل فيه المسيحيون بدخول المسيح إلى القدس وإنشاء سر التناول، أحد أسرار الكنيسة السبعة، وصلب المسيح وموته ثم القيامة من الموت في يوم أحد القيامة، حسب المعتقدات المسيحية، ثم تُغلق الكنائس ستر الهيكل بعد القداس، بستائر سوداء، وتصلى صلوات التجنيز العام بنغمات حزينة، وتعلق الشارات السوداء على الكنائس حُزنًا على صلب المسيح.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.

وفتحت المقار الانتخابية، على مستوى الجمهورية، أبوابها أمس، في تمام التاسعة صباحا، أمام المواطنين، للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر لثلاثة أيام حتى 22 أبريل الجاري، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية.