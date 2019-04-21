قال حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن دستور 2014 مليء بالألغام الكثيرة، وكان يتضمن قبل تعديله موادا غير قابلة للتطبيق، حيث كان أول دستور يتحدث عن إصلاح الأوضاع المالية للأطباء، وهو ما يّدل على أن الدستور غّلب عليه طابع الفئويات.

وأضاف "النمنم"، خلال لقاء خاص في برنامج "المشهد"، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على قناة "TEN"، أن هناك مادة أخرى غير قابلة للتطبيق، وهي المساواة التامة بين الرجل والمرأة، حيث إنه من أجل تطبيق المادة على أرض الواقع يُعني تغيير قانون المواريث لتتساوى المرأة مع الرجل وهذا غير قابل للتنفيذ.

وأشار وزير الثقافة سابقًا، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم انتخابه للمرة الأولى في عام 2014، وبعد 40 يومًا شاهدنا مانشيتات تأكل شعبية الرئيس، وبعدها رأينا عكس ذلك، وهناك العديد من الشائعات غير الصحيحة التي تستهدف مصر منذ تولي السيسي.

وتابع :" كثير من الأفكار الموروثة في المشهد السياسي تحتاج لإعادة قراءة".

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام.

ويواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي اليوم.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.

ويبدأ التصويت منذ التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.