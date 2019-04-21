"الانتخابات": الشعب أبطل الشائعات بتواجده الكثيف بلجان الاستفتاء

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن حرب الشائعات دحضها الشعب المصري بتواجده بكثافة أمام صناديق الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات تتابع الشائعات أول بأول وتوأدها في مهدها.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc": "حرب الشائعات لم تموت ولن تموت، وحينما تكون في عمل ناجح لابد أن تتعرض للانتقاد".

ولفت إلى أن اللجنة تتابع ما يكتبه المراقبين الأجانب عن عملية التصويت.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام.

فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي اليوم.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.

ويبدأ التصويت منذ التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.