المذيعة رضوى حسن تروي تجربتها في التصويت بطريقة برايل لأول مرة

قالت المذيعة رضوى حسن، متحدية إعاقة كف البصر، إنها شاركت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بطريقة برايل لأول مرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، أن اليوم كان إيجابيا لها ولكل المكفوفين نظرًا لوجود بطاقات مطبوعة بطريقة برايل لأول مرة.

وروت رضوى حسن، تجربتها في التصويت بطريقة برايل، حيث دخلت اللجنة وساعدها أفراد القوات المسلحة والشرطة، مشيرة إلى أن القاضي أعطاها بطاقة التصويت وعليها لوحة يتم وضعها على الورقة مكتوبة بطريقة برايل ومن ثم تختار الخانة وتعلم عليها.

وأوضحت رضوى حسن، أنها كانت في السابق تقول رغبتها لرئيس اللجنة ليتولى التصويت نيابة عنها، مطالبةً بتعميم تجربة برايل في كل المواقف التي تحتاج لخصوصية المواطن.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام.

ويواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي اليوم.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.