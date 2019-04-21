أشاد محمود عشيش منسق حملة "عشانك يا مصر"، بالإقبال الكبير من المصريين على استفتاء التعديلات الدستورية أمام لجان التصويت في الكويت.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، أن الإقبال كان بكثافة والجالية المصرية خرجت بأعداد كبيرة ليوجهوا رسالة للعالم بأن الدولة المصرية لها جنود بالخارج يدافعوا عنها وإيمانهم بأن التعديلات في صالح الوطن والمواطن.

وأوضح عشيش، أن أبناء الجالية شاركوا بشكل أكبر خلال اليوم الثاني، متوقعًا أن يتزايد الإقبال خلال اليوم الثالث.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام. ويواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي اليوم.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.