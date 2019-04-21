حضور مميز للمصريين في ثاني أيام الاستفتاء بكندا

انتهت السبت عملية تصويت المصريين بكندا في ثاني أيام الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، حيث أغلقت السفارة المصرية في العاصمة الكندية أوتاوا، أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء "بالتوقيت المحلي"، وسط حضور عديد المصريين من مختلف الفئات العمرية، وحرص آخرون القدوم من مقاطعات بعيدة.

وشهد اليوم الثاني من التصويت حضور أسر بكاملها، وآخرين من مقاطعة ألبرتا، التي تبعد نحو ست ساعات بالطالئرة من أوتاوا، لتأكيد رغبتهم في الإدلاء برأيهم في التعديلات الدستوية التي أقرها مجلس النواب.

وقال السفير مصر لدى كندا السفير أحمد أبوزيد - تعليقا على الحضور المتميز من المصريين في كندا - إن ذلك نتاج طبيعي لاهتمام الدولة بالمصريين المغتربين في كل دول العالم والتواصل معهم على مدى السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى حرص الجاليات المصرية على الارتباط بالوطن والمشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية، موجها التحية للمواطنين المصريين في الخارج، خاصة الطلاب صغار السن على تأكيد انتمائهم لوطنهم.