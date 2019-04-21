أعلنت مديرية أمن جنوب سيناء، حالة الاستنفار القصوى حول الكنائس والمرافق الحيوية والمنشآت السياحية، تزامنا مع احتفال الأقباط بعيد السعف.

وشدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على ضرورة تكثيف قوات التأمين الموجودة أمام الكنائس بمدن المحافظة، بداية من رأس سدر وحتى طابا، وإضافة كمائن ارتكاز وأخرى متحركة بجوار الكنائس من جميع الاتجاهات، فضلا عن الدفع بقيادات من مديرية الأمن للمرور على الكنائس وعمل دوريات طوال 24 ساعة، لتأمين الاحتفالات والتأكد من صلاحية كاميرات المراقبة، وتفعيل البوابات الإلكترونية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنّ حالة الاستنفار الأمني حول الكنائس في جنوب سيناء، تتم وفقا للخطط المعدة لها، ويتم مراجعة وتفقد الأكمنة والخطط الأمنية بصورة يومية، للتأكد من دقة عمليات التأمين، لافتا إلى أنّ المحافظة تشهد بداية من نفق الشهيد أحمد حمدي حتى منفذ طابا، تشديدات أمنية وتفتيش دقيق للسيارات، ونشر العديد من الدوريات الأمنية على طول الطريق الرابط بين شمال وجنوب سيناء، وتكثيف الوجود الأمنى على الوديان والممرات الجبلية، لمنع تسلل عناصر تخريبية إلى أرض المحافظة.