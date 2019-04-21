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رؤية «السيسى» وتحركات مصر فى الإقليم

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لجان كفر الشيخ تفتح أبوابها أمام الناخبين فى ثاني أيام الاستفتاء

لجان كفر الشيخ تفتح أبوابها أمام الناخبين فى ثاني أيام الاستفتاء

سفير مصر بإسبانيا: روح معنوية عالية بين الجالية للمشاركة في الاستفتاء

سفير مصر بإسبانيا: روح معنوية عالية بين الجالية للمشاركة في الاستفتاء

لجان قصر النيل تفتح أبوابها أمام المواطنين للتصويت على التعديلات

لجان قصر النيل تفتح أبوابها أمام المواطنين للتصويت على التعديلات

لبنان: بدء الاقتراع في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لليوم الأخير

لبنان: بدء الاقتراع في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لليوم الأخير

وصول القضاة للجان الاستفتاء في كفر الشيخ لبدء ثاني أيام التصويت

وصول القضاة للجان الاستفتاء في كفر الشيخ لبدء ثاني أيام التصويت

لجان العمرانية والهرم تفتح أبوابها في ثاني أيام الاستفتاء

لجان العمرانية والهرم تفتح أبوابها في ثاني أيام الاستفتاء

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مصر «تُعدِّل» مسارها

مصر «تُعدِّل» مسارها

"نصف شعبان وأحد سعف وأسبوع الآلام".. مسلم ومسيحي في أيام الاستفتاء

"نصف شعبان وأحد سعف وأسبوع الآلام".. مسلم ومسيحي في أيام الاستفتاء

من قصور الثقافة إلى "عم كامل".. 14 عاما من "الشقا" في رحلة أبو الوفا

من قصور الثقافة إلى "عم كامل".. 14 عاما من "الشقا" في رحلة أبو الوفا

أسر الشهداء فى اللجان: «حق ولادنا رجع»

أسر الشهداء فى اللجان: «حق ولادنا رجع»

20 فيديو| حصيلة الساعات الأولى للاستفتاء.. مسؤولون ونجوم في أول الصفوف

20 فيديو| حصيلة الساعات الأولى للاستفتاء.. مسؤولون ونجوم في أول الصفوف

بالصور| وزراء في طوابير الاستفتاء: "لا تنازل عن الحق الدستوري"

بالصور| وزراء في طوابير الاستفتاء: "لا تنازل عن الحق الدستوري"

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