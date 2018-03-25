العاهل السعودي يعزي السيسي في ضحايا "تفجير الإسكندرية"

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة، لللرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا التفجير الذي وقع في مدينة الإسكندرية. وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال الملك: "تلقينا نبأ التفجير الذي وقع في مدينة الإسكندرية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإرهابي، لنعرب لكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية مصر العربية باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله سبحان وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب بلدكم وشعبكم الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".