بدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لليوم الثاني على التوالي في محافظات الجمهورية.

وانطلق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، أول أمس الساعة 9 صباحا بتوقيت كل من دولتي نيوزيلندا وأستراليا، و11 مساء الخميس (18 أبريل) و12 صباح الجمعة (19 أبريل)، على التوالي، بتوقيت القاهرة، ويتواصل تصويت أبناء الوطن في الخارج لمدة 3 أيام حتى الأحد (21 أبريل).

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في 4 دول، هي: "اليمن وليبيا والصومال وسوريا".

فيما خصصت وزارة الهجرة، خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من المصوتين على مدار الساعة.

وبالداخل، يبدأ الاستفتاء على الدستور من الأمس السبت حتى الاثنين المقبل 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، يتخلله ساعة راحة، بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء.

ومن المقرر أن تُجرى عمليتي الاقتراع والفرز بحضور ممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأغلبية الأعضاء، على التعديلات الدستورية، الثلاثاء الماضي "16 أبريل"، حيث صوَّت عليها 554 عضوًا، وافق منهم 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.