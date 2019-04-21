فتحت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجنوب سيناء، في اليوم الثاني، أبوابها أمام الناخبين في موعدها المحدد.

وشهدت اللجان انتشار مكثف لقوات الأمن من الشرطة والجيش الثالث الميداني، وفرض طوق أمني في محيط جميع اللجان.

كما شهدت اللجان الانتخابية بمدينة الطور، إقبال متوسط من قبل الناخبين، ويتوقع أن تزداد نسب التصويت قبل خروج الموظفين من أعمالهم.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء تضم 9 مراكز انتخابية بإجمالي 19 مقرا انتخابيا موزعة على 14 مدرسة ومركز شباب طابا بإجمالي 22لجنة انتخابية ومن لهم حق الاستفتاء 81 ألفا و778 ناخبًا مسجلين في الجداول الانتخابية.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل، وتستمر عملية التصويت لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي اليوم.