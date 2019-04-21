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رؤية «السيسى» وتحركات مصر فى الإقليم

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المرأة بطل مشهد ثاني أيام الاستفتاء الدستوري في البحيرة

المرأة بطل مشهد ثاني أيام الاستفتاء الدستوري في البحيرة

إقبال كثيف للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بشبرا

إقبال كثيف للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بشبرا

"المنتزه التعليمية" تنظم مسيرات حاشدة لحث المواطنين على الاستفتاء

"المنتزه التعليمية" تنظم مسيرات حاشدة لحث المواطنين على الاستفتاء

سفير مصر بعمان: الأسر بمختلف أجيالها تشارك في عملية الاستفتاء

سفير مصر بعمان: الأسر بمختلف أجيالها تشارك في عملية الاستفتاء

رئيس وزراء سريلانكا يصف انفجارات اليوم بـ"هجوم جبان"

رئيس وزراء سريلانكا يصف انفجارات اليوم بـ"هجوم جبان"

بالصور| المواطنون يتوافدون على لجان العباسية للمشاركة في الاستفتاء

بالصور| المواطنون يتوافدون على لجان العباسية للمشاركة في الاستفتاء

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مسئول «الأوقاف» يغير ختمه لابتسامة: «الموظف» الحنين رزق

مسئول «الأوقاف» يغير ختمه لابتسامة: «الموظف» الحنين رزق

"نصف شعبان وأحد سعف وأسبوع الآلام".. مسلم ومسيحي في أيام الاستفتاء

"نصف شعبان وأحد سعف وأسبوع الآلام".. مسلم ومسيحي في أيام الاستفتاء

من قصور الثقافة إلى "عم كامل".. 14 عاما من "الشقا" في رحلة أبو الوفا

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أسر الشهداء فى اللجان: «حق ولادنا رجع»

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