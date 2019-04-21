أصدرمحمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا بشأن تعديل بعض الأحكام المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار.

ونشرت الوقائع المصرية، اليوم الأحد، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 40 لسنة 2019.

جاءت تفاصيله كالتالي: